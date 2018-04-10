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İngiltere'de sağlık sistemi: 'O kadar geç tarih verildi ki, ameliyat için çocuğumu Türkiye'ye götürdüm'
İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'i bünyesinde barındıran Birleşik Krallık'ta halka ücretsiz sunulan sağlık sisteminde ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Bu da uzman doktorlardan randevu ve ameliyat için çok ileri tarihlere gün verilmesine neden oluyor.
İngiltere'de sağlık sistemi: 'O kadar geç tarih verildi ki, ameliyat için çocuğumu Türkiye'ye götürdüm'
10 Nisan 2018 - BBC TÜRKÇE Sarah Bloch-Budzier
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Kuzey İrlanda'da yaşayan 14 yaşındaki Megan ve ailesi, ameliyat için en erken bir yıl sonraya randevu verilince nasıl Türkiye'ye gidip özel bir hastanede tedavi olduğunu BBC'ye anlattı:

"Çok acı çekiyordum. Kendimi iyi hissetmiyordum ve ayağa kalkınca hemen yatağa geri dönmek istiyordum."

Bu sözler 14 yaşındaki Megan'a ait. Şimdi geçirdiği kritik omurilik ameliyatının ardından ilk adımlarını atarken çekilmiş videoyu birlikte izliyoruz ve o andaki hislerini böyle anlatıyor.

Görüntülerde, Megan, üzerinde pijamasıyla yanında Türk bir hemşirenin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor.

Omurgasında bulunan bir sıkıntı nedeniyle nefes almakta sorun yaşayan Megan'a kendi ülkesinde ameliyat için en erken bir yıl sonraya tarih verilmiş.

Bunun üzerine Megan, geçen yıl İstanbul'a giderek, özel bir hastanede ameliyat olmuş.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşayan Megan ve ailesi, tedavi için hastaneye başvurduklarında ameliyatın en erken bir yıl sonra yapılabileceği bilgisini alınca diğer alternatifleri araştırmaya başlamış.

Bu ciddi ameliyatın maliyetinin oldukça yüklü olduğu anlaşılınca ailesi bağış kampanyası başlatmış.

Bu kampanyanın sonunda ameliyat için gereken 30 bin pound (yaklaşık 171 bin TL) toplanmış ve Megan da İstanbul'a gelerek ameliyat olmuş.

Ameliyatta Megan'ın omuriliğine dört metal çivi yerleştirilmiş.

Ancak toplanan para, hastanede daha uzun kalmasına yeterli olmayınca Megan ve ailesi operasyondan sadece birkaç gün sonra geri dönmek zorunda kalmış.

Megan artık çok mutlu olduğunu ve rahatladığını söylüyor.

'Yeterli para ve personel yok'

Annesi Karen Fleming ise oldukça üzgün ve kızgın. Fleming, benzer bir tedaviyi görmek için bekleyen onlarca çocuk olduğunu söylüyor:

"Sistem karman çorman olmuş durumda. Bu ne cerrahların ne de hemşirelerin suçu. Ama durum çok fena. Her gün acı çeken çocuklar görüyorum ve onlar için elimden bir şey gelmiyor. Birçok aile tedavi için ya başkalarından para istemek ya da evlerine ipotek koydurmak zorunda kalıyor."

Kuzey İrlanda'da sağlık sistemi için belirlenen hedeflere göre, hastaların çoğunluğunun başvurusundan dokuz hafta içinde görülmesi öngörülüyor. Herhangi bir hastaya başvurusundan 15 haftadan daha geç bir tarihe randevu verilmemesi hedefleniyor.

İngiltere'yi de bünyesinde barındıran Birleşik Krallık'ın genelinde, gerçekleşenin konulan hedeflerin oldukça uzağında olduğu belirtilirken, Royal College of Surgeons'ın yayınladığı yeni veriler, özellikle Kuzey İrlanda'da durumun giderek kötüleştiğini ortaya koyuyor.

2017 yılı sonu itibariyle, tedavi için bir yılı aşkın bir süredir bekleyen hastaların sayısı 14 bini aşarken, bunların 3 bini ise iki yıldan uzun zamandır bekliyor.

Kuzey İrlanda'da bu sayı, her 100 kişide bir kişiye denk geliyor.

İngiltere'de de ameliyat için bir yıldan daha ileri bir zamana tarih alan hasta sayısı ise yaklaşık 1.800.

Kuzey İrlanda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu yaptığı açıklamada, "Sistem büyük bir baskı altında ve birçok hastanın karşı karşıya olduğu bekleme süreleri kabul edilemez düzeylerde. Mevcut hizmet modelini sürdürmeye yetecek düzeyde para ve personel bulunmamaktadır" dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik sistemi ingiltere

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People
0
1) ats2 (dr)
10.04.2018 18:01:57
artan tazminat mahkumiyetleri ile hekimlerdeki bu deli cesareti azaldığında Türkiye de İngiltere’ye benzeyecektir..kafası çalışan adam bir süre sonra sadece Türkiye değil global dünyada da hekimlik yapmanın kerizlik olduğunu farketmektedir..kutsal meslek teraneleri artık bu yüzyılda yenmemektedir ve üç günlük dünyada azıcık keyifli yaşayıp keyifli ölmek yeğdir
People
0
2) metin (dr)
10.04.2018 15:51:53
nasıl yani...bizde buradaki doktorlara çullanmaktaydık sistem kötü diye
People
2
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
10.04.2018 12:30:10
İngiltere'de sağlık sisteminin çöktüğünü zaten biliyorduk da Avrupa'nın yeni sağlık turizmi merkezinin Türkiye olduğu/olacağı haberleri ilk defa Batı medyasında yer buluyor gibi. Haberimsi reklamın en güzelini yaptığı için bu sefer BBC ye teşekkürler .
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