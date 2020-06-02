Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu raporuna göre 100 bin kişi içinde Kovid-19 en çok siyahi etnik gruplarda, en az da beyazlarda görüldü.
İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek
02 Haziran 2020 17:30 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskinin, beyazlardan 2 kat fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun raporuna göre, 100 bin kişi içinde Kovid-19, en çok siyahi etnik gruplarda (kadınlarda 486, erkeklerde 649), en az da beyazlarda (kadınlarda 220, erkeklerde 224) görüldü.

Can kaybı bakımından ise Bangladeş kökenlilerin ölüm riski, beyaz İngilizlere göre yaklaşık 2 kat olarak belirlendi.

Çin, Hindistan, Pakistan, diğer Asya kökenliler ile Karayipliler ve diğer siyahilerin ölüm riskinin de beyaz İngilizlere oranla yüzde 10-50 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Siyahiler ve Asyalıların virüsü kapma ve ölüm riskinin beyazlardan daha fazla olmasında kentsel alanlarda yaşama, aşırı kalabalık evlerde oturma, yoksun bölgelerde yaşama ve kendilerini daha yüksek riske maruz bırakan işlerde çalışma gibi unsurların etkili olabileceği değerlendirildi.

Ayrıca bu kesimlerin kültür ve dil farklılıkları dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimde de ek engellerle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, beyaz olmayan bir etnik kökenden gelmenin virüste "önemli bir risk faktörü" olduğunu söyledi.

Kovid-19'dan 39 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Ülkede siyahiler ve Asyalıların yeni tip koronavirüsten daha fazla etkilendiği biliniyordu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus siyahi etnik gruplar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.