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İngiltere'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin hükümete tavsiyeler veren kurulun üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson evli sevgilisiyle buluşmak adına sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için görevinden istifa etti.
İngiltere'de sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti
06 Mayıs 2020 16:10 - Sputnik
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Londra merkezli Imperial College’da salgınalanında uzman öğretim üyesi Prof. Neil Ferguson, İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren kuruldaki görevini bıraktı.

Ferguson’ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

'Bağışıklık kazandığını düşündü'
Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.

Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor.

Imperial College’da hazırlanan rapor, salgının başlangıcında 'sürü bağışıklığı' stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.

İngiliz medyasında sık sık beyanatları yer alan Ferguson’ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti.

Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, 'Prof. Sokağa Çıkma Yasağı' lakabı takılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

bilim kurulu istifa prof neil ferguson

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