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İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 43 bin kişiye, özel bir laboratuvardaki hata nedeniyle yanlışlıkla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif olduğunun söylendiği belirtildi.
İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi
15 Ekim 2021 15:14 -
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BBC'nin haberine göre, Wolverhampton kentindeki bir laboratuvarda yapılan testler, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip birimince yürütülen bir soruşturmanın ardından askıya alındı.

Yetkililer, hatadan etkilenenlerle temasa geçerek başka bir Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi.

Söz konusu hata, hızlı test sonuçları pozitif olan kişilere laboratuvarda yapılan PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasıyla tespit edildi.

Sorun, söz konusu kişilere karantinadan çıkmalarının söylenmesiyle virüsün başkalarına bulaşmış olabileceği anlamına geliyor.

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ingilterede yanlislikla bin kisiye kovid-19 testlerinin negatif oldugu soylendi

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