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İngiltere’de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi
İngiltere’de sağlık yetkilileri, yeni testin yüzde 100 sonuç verdiğini duyurdu. Söz konusu testin, semptom göstermeden ya da koronavirüse (Covid-19) yakalanarak iyileşen ancak farkında olmayan kişileri de belirleyebileceği kaydedildi.
İngiltere’de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi
14 Mayıs 2020 17:11 - DHA
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'den yeni koronavirüs testi hamlesi geldi. Bahsi geçen yeni testin antikorlar üzerinde yapılacağı ve daha önce koronavirüse yakalanmış kişilerin tespit edileceği ifade edildi. Söz konusu test sayesinde, virüsün gerçekte ne kadar yayıldığı da saptanabilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni testi ‘işin gidişatını değiştirecek’ diyerek tarif etmişti.

‘ÇOK OLUMLU BİR GELİŞME’

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamada, İsveçli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen yeni testin çok olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Bugüne kadar üretilen antikor testlerinin doğruluk payı, istenen seviyede değildi. Ancak yeni testlerle bu payın yüzde 100 olduğu aktarıldı.

‘ANTİKOR TESTLERİ GÜVENİLİR BİLGİ SAĞLIYOR’

İngiltere koronavirüs test programı koordinatörü Prof. Dr. John Newton, söz konusu antikor testlerinin güvenli bilgi sağladığını belirterek, “Güvenilir antikor testleri, hastalığı geçirmeye dair güvenilir bir bilgi sağlıyor. Öte yandan antikorların ne kadar bağışıklık sağladığını tam olarak bilemiyoruz” dedi. Öte yandan, Roche tarafından üretilen testin ciddi potansiyele sahip ilk kit olduğu ifade ediliyor.

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