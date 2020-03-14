Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de yenidoğan bir bebekte koronavirüse rastlandı
İngiltere'de doğumdan hemen sonra yapılan kornavirüs testi pozitif çıkan yeni doğan bebek, virüsün bulaştığı en genç vaka oldu.
İngiltere'de yenidoğan bir bebekte koronavirüse rastlandı
14 Mart 2020 21:46 - CUMHURİYET
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Yeni doğan bebek, dünyadaki en genç koronavirüs vakası oldu. Doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk koronavirüs testine tabi tutuldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, iki hastanın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı, yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor.

The Sun, çocuğun hala aynı hastanede tedavi gördüğünü fakat annenin enfeksiyon konusunda özelleşmiş bir hastaneye transfer edildiğini öne sürdü.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI 

Hastanede görevli Sağlık Bakanlığı çalışanlarından biri şöyle konuştu:

"North Middlesex Üniversite Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta var. Bir tanesi karantina altında tedavi edilirken, diğeri ise özel bir merkeze transfer edildi. Hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz, İngiltere Halk Sağlığı'nı bu konuda kılavuz olarak alıyoruz. Hastaların tedavi gördüğü odaların yanı sıra kendilerini izole etmesi gereken hastalarımızla yakın temasta olan çalışanlarımızın bulunduğu yerleri de temizliyoruz."

İngiltere'de anne ile yeni doğan bebeği ile birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere yeni dogan koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.