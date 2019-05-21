İngiltere'deki doktorlar, Suriye’deki çocukların hayatlarını kurtarmak için Kılavuz hazırladı

Hayat kurtarıcı el kitabı, sağlık hizmetlerinin sekiz yıl süren savaşın uygulanmadığı bir ülkede, daha önce hiç karşılaşmadıkları korkunç yaralanmalar için çocukları tedavi etmekte zorlanan Suriyeli doktorların talebi üzerine derlendi.

Dünyanın en ölümcül beş savaşındaki çocukların yaklaşık dörtte üçünün, intihar bombaları, kara mayınları, patlamamış bombalar ve hava saldırılarından kaynaklandığı, raporda kaydedi.

El kitabının hazırlanmasına yardım eden hayır kurumu, 2017 yılında Suriye, Yemen, Irak, Afganistan ve Nijerya'daki en az 5 bin 322 çocuğun patlayıcılar tarafından öldürüldüğü veya sakatlandığını kaydetti.

Bazı durumlarda, çocukların küçük ve bazen renkli olan oyuncakl zannederek patlamamış mühimmat yüzünden öldüğü bildiriliyor.

Paediatric Blast Injury Partnership (PBIP) yardımıyla hazırlanan Kılavuzun, başka dillere tercüme edilmesi ve akıllı telefon uygulaması haline getirilmesi de planlanıyor.

