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İngiltere’den koronavirüs uyarısı: Aşı çalışmaları siber saldırılarına maruz kalıyor
İngiltere’yi siber saldırılara karşı korumakla yükümlü kurum olan GCHQ’nun yöneticisi Jeremy Fleming, bazı ülkelerin ve bilgisayar korsanlarının koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin bilgileri çalmaya çalıştığını belirtti. Ülke ismi vermeyen Flemin, Çin'i işaret ederek, "İngiltere’nin istihbarat alanındaki rakibi” dedi.
İngiltere’den koronavirüs uyarısı: Aşı çalışmaları siber saldırılarına maruz kalıyor
05 Haziran 2020 15:06 - DHA
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları sürüyor. Aşı çalışması gerçekleştiren bir çok ülke ise siber saldırıların etkisi altında kalıyor. İngiltere'yi siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla kurulan güvenlik ve istihbarat kurumu GCHQ’nun yöneticisi Jeremy Fleming, koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

SALDIRILAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Fleming, ülkede yapılan araştırmaların bazı ülkeler ve bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını açıkladı. Söz konusu siber saldırılara ilişkin açıklama yapan Fleming, “Şu anda bizim için en yüksek öncelik, sağlık sektörünü bunlara karşı korumaktır. Bu sistemi korumanın ve aşıya ilişkin gelişmeleri korumanın önemi gün geçtikçe artıyor” dedi.

‘ÇİN, İSTİHBARAT KONUSUNDA İNGİLTERE’NİN RAKİBİ’

Fleming, söz konusu araştırmaları çalmaya çalışan ülkeler ya da kişiler hakkında bilgi vermedi ancak, Çin’in istihbarat konusunda İngiltere’nin rakibi olduğunu ifade etti. İngiliz medyasındaki haberlerde ise daha önce İngiltere’deki aşı çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili bilgilerin çalınmasına yönelik Çin, Rusya ve İran kaynaklı siber saldırıların yapıldığı iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asi

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