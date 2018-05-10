İnme belirtilerine dikkat! Zaman Beyindir!

İnmeyi önlemek için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Öztürk “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 15 milyon kişi inme geçirmektedir. Bunların içinden 5 milyon kişi ölmekte ve 5 milyon kişi kalıcı olarak sakat kalmaktadır ve bu da inmeyi ikinci en yaygın ölüm nedeni ve sakatlığın önemli bir nedeni haline getirmektedir” dedi.

İnme belirtilerine Dikkat!

Türkiye’de de en sık görülen AKUT nörolojik hastalık olan inme, ülkemizde de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunmaktadır. Bu önemli sağlık sorunu hakkında bilinçlenmek hayat kurtarıcı olabilir.

İnme belirtilerinin değişkenlik gösterebileceğine işaret eden Prof. Öztürk İnme belirtilerini şu şekilde sıraladı:

· Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı

· Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük

· Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı

· Tek veya iki taraflı görme kaybı

· Şiddetli baş ağrısı

Bu belirtiler ortaya çıkarsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı veya 112 aranmalıdır diyen Prof. Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Günümüzde inme için yararlı tedaviler bulunmakla birlikte koruyucu yöntemler etkin stratejiyi oluşturmaktadır. İnme riskinin azaltılmasında; tansiyon kontrolü, sigara kullanımın önlenmesi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz ve tüm kullanılan ilaçların doktor tavsiyesi ile alınması birincil yöntemlerdir.

İnme sonrası uzun vadede gelişen sorunların hayatın fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarında sorunlara yol açtığı ve hayat kalitesinde önemli ölçüde azalmaya sebep olduğu bilinen bir gerçektir.

İnme beyin damar hastalıklarının ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı tedavi gerektiren bir durumdur.

İnme tedavisinde en önemli faktör tedaviye çabuk ulaşabilmektir ki biz bunu “Zaman Beyindir” şeklinde ifade ederiz. Yani kaybedilen her dakika beyinde milyonlarca hücrenin ölümü demektir.

İnmede ilk dört buçuk saat!

İnme hastası ilk dörtbuçuk saat içinde hastaneye gelebilirse yapılacak trombolitik (damar açıcı) tedavi ile erken başvuru oranına göre 3-9 hastadan biri kurtarılabilecekken, bu durum sağlanamadığından büyük oranda hasta kaybedilmekte veya sakat kalmaktadır.

Ulusal İnme Derneği verileri, inme geçiren kişilerin %10'unun tamamen iyileştiğini, %25'inin sadece hafif komplikasyonları olduğunu bildirilmektedir. Bu nedenle, inmeye karşı önlemlerimizi alıp toplumda bilinç uyandırmalı ve hastalıkla mücadeleyi öğrenmeliyiz.