İnme, genç hastalarda görülen ilk Covid-19 belirtisi olabilir

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana araştırmacılar, hastalığın belirtilerini daha iyi karakterize etmek için çalışıyorlar. Western Üniversitesi ve Dr. Luciano Sposato liderliğindeki Lawson Sağlık Araştırma Enstitüsündeki araştırmacılar, hastalardaki riski anlamak ve tedavi planlamasında yardımcı olmak için Covid-19 ile inme arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi olan Neurology’nin 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan yeni bir çalışmasında, bir grup ekip Covid-19 nedeniyle hastaneye kabul edilen her 100 hastadan yaklaşık ikisinde inme başlangıcı olduğunu ve bu kişilerin ölüm oranının yaklaşık yüzde 35 olduğunu buldu.

Araştırmacılar, 50 yaşın altındaki inme başlangıcı tespit edilen hastalarda başka hiçbir belirti olmadığını söyledi. Western’s Schulich Tıp ve Diş Hekimliği Okulu İnme Araştırmaları Bölüm Başkanı Dr. Sposato bu durumu, “Bu çalışmanın en göze çarpan bulgularından biri, 50 yaşın altındaki hastaların çoğunun Covid-19 ile ilişkili bir inme geçirdiğinde tamamen asemptomatik olmasıdır.” diye ifade etti. Ayrıca Sposato, Covid-19 ile inme arasındaki ilişkiyi anlamanın tedavi planlaması için önemli olduğunu belirtti.

