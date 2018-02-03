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İnme vakalarında ilk 4,5 saatte müdahaleyle yüzde 99 başarı
FÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç: - "İnme, tedavisi olmasına rağmen bilinçsizlik nedeniyle felç bırakıyor. İnme tedavisinde çığır açan mekanik trombektomi yöntemi ile vakalara ilk 4,5 saat içerisinde müdahale edilmesiyle yüzde 99 başarı sağlanabiliyor"
03 Şubat 2018 -
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aytaç, "İnme, tedavisi olmasına rağmen bilinçsizlik nedeniyle felç bırakıyor. İnme tedavisinde çığır açan mekanik trombektomi yöntemi ile vakalara ilk 4,5 saat içerisinde müdahale edilmesiyle yüzde 99 başarı sağlanabiliyor." dedi.

Doç. Dr. Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inme rahatsızlığında erken müdahale ile tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre inmenin, dünyada her 1 dakikada 2-3 kişiyi etkileyen, sakat bırakıcı bir hastalık olduğuna işaret eden Aytaç, hastalığın birincil olarak beyne giden damarların veya beyin içindeki damarların tıkanması ya da daralmasından, ikincil olarak da beyin kanamalardan oluşabildiğini belirtti.

- "Türkiye'de yılda ortalama 150 bin inme vakası görülüyor"

Aytaç, özellikle yaşlılarda sıklıkla görülebilen inme hastalığında son yıllarda uygulanan mekanik trombektomi yöntemi ile erken müdahale edilmesi halinde kişide kalıcı hasar bırakma riskinin ortadan kaldırılabildiğine dikkati çekti. Aytaç, Türkiye'de inmeye yakalananların yüzde 95'inin bu tedavi yönteminden haberdar olmadığı için felç kaldığını belirtti.

Mekanik trombektomi yönteminde kasıktan girilen küçük bir iğne ve kateter yardımıyla tıkalı olan ana damara ulaşılarak pıhtının çıkarıldığını ve damarın yeniden işler hale gelmesinin sağlandığını anlatan Aytaç, "İnme tedavisinde çığır açan mekanik trombektomi yöntemi ile vakalara ilk 4,5 saat içerisinde müdahale edilmesiyle yüzde 99 başarı sağlanabiliyor." diye konuştu.

Türkiye'de yılda ortalama 150 bin inme vakası meydana geldiğini fakat hastaların ve yakınlarının farkındalığının net olmamasından dolayı rahatsızlığı bulunanların yüzde 3 veya 5'inin bu tedaviden faydalandığını anlattı.

- "1,5 yılda 40'ı aşkın hastanın felç kalmasını engellemiş olduk"

Aytaç, Türkiye'de sayılı merkezlerde inme tedavisinde mekanik trombektomi yönteminin uygulandığını, bu merkezlerden birinin de FÜ Hastanesi olduğunu dile getirdi.

Merkezlerinin bölgenin tamamına hizmet edebilecek konumda olduğunu vurgulayan Aytaç, şunları dile getirdi:

"Dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olan inme, erken müdahaleyle tedavi edilebiliyor olmasına rağmen bilinçsizlik nedeniyle Türkiye'de bu hastalığa yakalanan her bin kişiden sadece 200'ü tedaviden faydalanıyor. İnme, tedavisi olmasına rağmen bilinçsizlik nedeniyle felç bırakıyor. Mekanik trombektomi yöntemi Türkiye'de ve dünyada uygulanan ve gelişen bir sistem ama maalesef hastalarımız hala bu işlemin farkında değil. İlk 4,5 saat içerisinde felç geçiren hastalarımıza hastanemiz nöroloji servisinde bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 1,5 yılda 40'ı aşkın hastaya bu tedaviyi uyguladık ve hastalarımızın felç kalmasını engellemiş olduk."

Aytaç, inmenin ilk belirtilerinin ağızda kayma, kolda ve bacakta kuvvetsizlik, konuşma ve anlama bozukluğu, baş dönmesi gibi şikayetler olduğunu aktararak, bunları hisseden ve inme tespit edilen hastaların ilk 4,5 saat içerisinde mutlaka bu tedaviden faydalanması gerektiğini kaydetti.

- "Felç geldiğim hastaneden arabamla maç izlemeye gideceğim"

Mekanik trombektomi yönteminin uygulandığı hastalar da sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Neslihan Koşun, evde kahvaltı hazırlarken inme geçirdiğini belirterek, yakınları tarafından götürüldüğü FÜ Hastanesine sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Koşun, "Felçli geldiğim hastaneden arabamla oğlumun maçını izlemeye gideceğim" diye konuştu.

Derviş Akgül (63), inme şikayetiyle geldiği hastanede mekanik trombektomi yöntemi ile tedavisinin yapıldığını anlattı.

İnme geçirdiği anı hatırlamadığını ifade eden Akgül, "Ailemin anlattığına göre akşam yemeğinden sonra sol tarafım tutulmuş ve yere yığılmışım. Hastanede felç geçirdiğim anlaşılmış. Allah razı olsun tedaviden sonra eskisinden daha iyi oldum." değerlendirmesinde bulundu.

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