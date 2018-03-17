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İnmede trombektomi etkinliğini genişletmek için proje başlatıldı: TENSION
Mekanik trombektominin etkinliğinin genişletilmesi amacı ile Uluslarası katılımlı yeni bir geniş çalışma duyuruldu.
İnmede trombektomi etkinliğini genişletmek için proje başlatıldı: TENSION
17 Mart 2018 -
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Trombektomi belirli tipte akut iskemik inmenin devam etmekte olan olumsuz etkilerinin belirgin şekilde azaltılması amacıyla mekanik cihazların kullanıldığı bir tedavi olarak biliniyor. Kan beyin damarlarındaki pıhtının parçalanması veya çıkarılması için çok küçük cihazlar kullanılıyor. Bu yöntem özelleşmiş hastanelerde, ileri düzeyde eğitimli nöro-radyologlar tarafından yapılıyor.

 

Yakın zamanda yapılan trombektomi çalışmalarına, özel seçilmiş inme hastaları dahil edildi. Çalışmalar küçük beyin lezyonları olan hastalarda, trombektominin kan akımını düzeltilmesi ile beyin hasarını azaltarak inme sonrası özürlülüğü anlamlı ölçüde azalttığını gösterdi.

 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve SAFE (The Stroke Patient Voice in Europa) tarafından duyurulan TENSION projesinde, tedavi yanıtının net olmadığı büyük bir hasta grubunda, mekanik pıhtı temizlenmesinin etkileri araştırılacak. TENSION projesi önceki çalışmalardan farklı olarak ‘geniş lezyonları’ olan hastalarda trombektominin güvenilirliği ve etkinliğini araştıracak. Hastalar çalışmaya inme semptomlarının gelişmesinden sonraki 12 saat içerisinde dahil edilebilecek. Bu daha büyük bir hasta grubunun, örneğin gece uykuda inme geçiren ve hastaneye gelmekte geciken hastaların tedavi aralığını uzatacak.

 

TENSION tedavi etkileri ve çalışma sonuçlarına katkı sağlaması açısından hasta alımında çok özenli davranıyor. Önemli olarak, çalışma ayrıca mekanik trombektominin kullanımının artmasının sosyo-ekonomik yararları hakkında bilgi verecekt.

 

 

Çalışmaya, sekiz Avrupa ülkesinden 714’ten fazla hasta alınacak, Şubat 2018 tarihinde başlayan proje 5 yıl sürecekt. TENSION projesinin koordinasyonu Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf kliniğinden Prof. Dr. Götz Thomalla tarafından yürütecek. Projeye Avrupa Birliği Horizon 2020 programı fon sağlıyor. Prof. Thomalla ifadesinde ‘TENSION major bir sağlık problemine dikkat çekmektedir ve şiddetli inme olgularında etkili girişimsel yaklaşımlar için bilgi sağlayacaktır. Bunun anlamı, hastaların daha iyi seyirli olması ve inme ilişkili özürlülüğün çok sayıda hastada önlenebilmesidir. Toplum seviyesinde ise yeni tedaviler inme ilişkili maliyetlerin düşmesine yardım edecektir.’ dedi.

 

Detaylı bilgi için, lütfen research@safestroke.eu. ile irtibata geçiniz.

 

Anahtar Kelimeler:

inme tedavisi tension safe

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