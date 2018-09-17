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İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2 yeni TSE belgesi
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından 2 yeni belge verildi.
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2 yeni TSE belgesi
17 Eylül 2018 - İHA
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TS EN ISO 9001: 2015 belge yenileme tetkiki ile TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gözetim ve Geçiş Tetkiklerinden başarılı bir şekilde geçen Diş Hekimliği Fakültesi'ne Malatya Türk Standartlar Enstitüsü İl Müdürlüğü tarafından belgeleri düzenlenen tören ile takdim edildi.

Belge verme törenine Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Dayı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özay Uslu, Malatya TSE Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Numan Tatar, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Demir, akademik ve idari personel katıldı. Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Selami Önal, Fakültelerinin kuruluşundan beri süregelen bir kalite yolculuğunun bulunduğunu ifade ederek "Ben vekaleten buraya atandıktan sonra kalite yolculuğunu elimden geldiğince desteklemeye çalıştım. Bunda özellikle Burak hocanın, Ayfer Gölgeli hanımın ve sonradan ekibe katılan Şehriban hanımın büyük gayretleri var. Tabi ki bu bir ekip işi. Elimizden geldiğince ileriye, iyiye doğru götürmeye çalıştık. Bu bakımdan hepinize müteşekkirim. Sizlerle gurur duyuyorum ve bu çabalarınızın artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. 
Malatya TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz ise risklerin daha önceden tespit edilerek önlem almaya dayalı bir sistem haline dönüştürüldüğünü belirterek, "Daha iyi olacağını düşünüyorum ama yolculuk bitmiyor. Durmak yok, yola devam etmek lazım" diye konuştu. 

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