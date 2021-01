İnsan ırkı tehlikede: Acilen gen ve DNA bankaları kurulmalı

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, akademikakil.com sitesinde yayımlanan yazısında acil olarak gen ve DNA bankalarının kurulması gerekliliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“’Gen ve DNA Bankerlerinin’ insanı köleleştiren ‘Gen ve DNA Faşizmine, Diktatörlüğüne ve Hegemonyasına’ fırsat vermemek için, insanlık adına elimizi çabuk tutmalıyız. Hiç olsun DNA ve genlerimize sahip çıkalım ve yarın yeniden normal hayatın doğuşu ve idamesi için onları muhafaza altına alalım. Yedek organlarımız gibi, DNA ve genlerimizi de yedekleyip saklayalım bankalarımızda… Aksi takdirde, halen dijital veri bankerlerinin, dijital faşizmine ve diktatörlüğüne maruz kalan dünya, bu Dijital ve Kuantik Çağda Kâinatta insan fıtratını ortadan kaldıracak çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır! Evrensel boyutta Hayatın ve insanlığın “Genetik Hürriyeti” için bu bankaların bir an evvel kurulup, gelecekte kullanılabilmek üzere genetik müktesebatımızın muhafazası şarttır.”

İnsanlığı bekleyen tehlike ve tehditlere vurgu yapan Aydın, yetkilileri göreve çağırdı ve gelişen teknolojinin imkanlarına değinerek kuantum bilgisayarlarla moleküllerin simüle edilmesi yönteminin, yıllar süren araştırmalara gerek duyulmadan, üretime katkı sağlayabileceğine dikkat çekti ve “İnsanın hatta evrenin simülasyonunun kapılarını açabilir bu Kuantik Çağda… Keşke hüsn’ü niyet hakim olsa!” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka terminatöre dönüştürülebilir

“En büyük günah da, bu hayatı yaşamadan, yaşadığını zannetmektir! Kâinatta hayata katkı sağlamayan, mevcudatın algoritmik hürriyet, medeniyet, saadet ve refahına hizmeti gaye edinmeyen her türlü faaliyet, zamana ihanettir!” sözlerine yer veren Prof. Dr. Aydın, hayatın ve insanlığın en büyük düşmanının yine insan olduğunun altını çizdi. Aydın, şöyle ekledi:

“Dijital Veri Bankerleri ve Robot Terörizmi, Robotlar İttifakı, Robot ayaklanmaları ve isyanları, Robot Milletler ve Robot Devletler yolda! Robotik Teknoloji henüz yeterince güvenli değil… Yapay Zeka, her an kontrolden çıkabilir, siber saldırıya maruz kalabilir, terminatöre dönüştürülebilir! Kontrol edilebilir elektromanyetik dalgalar ve Wi-Fi özellikli her türlü cihaz, alet, ilaç, gıda ve eşyalar vasıtası ile, hedef alınan kişilerin ve toplumun cesaret, kişilik, ideoloji ve manevi değerlerinde, faşizan ve diktatöryal değişkenlikler meydana getirilebilir!”