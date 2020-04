İnsan üzerinde ilk Covid-19 aşı denemesi yapan şirket: Sonbaharda dağıtıma başlayabiliriz

Koronavirüse karşı insanlar üzerindeki ilk aşı denemesi yapan Amerikalı firma Moderna Therapeutics, klinik denemelerin başarıyla devam ettiğini, gelecek sonbahardan itibaren ilk aşıların dağıtabileceğini duyurdu.

Biyoteknoloji şirketinin CEO'su Stephane Bancel, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, en ileri aşamada olan aşı projesi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Aşının geliştirilme aşamasının 'rekor' hızla devam ettiğinin altını çizen Bancel, "Hükümetler onaylarsa, 2020 sonbaharına kadar sağlık personelleri ve risk altındaki kişilere aşıyı dağıtmaya başlamayı umuyoruz. İkinci hedef, geliştirmenin başlamasından 12 ila 18 ay sonra, yani 2021'de resmi izinler alındıktan genel dağıtıma başlamak" diye konuştu.

'Her ay on milyonlarca aşı üretmeye hazırlanıyoruz'

Şirketin yeterince aşı üretecek kapasitede olduğunu vurgulayan Fransız yönetici, "Gelecek sonbaharda her ay milyonlarca aşı, 2021'de de on milyonlarca aşı üretebilmek için üretim kapasitemiz olacak. Ayrıca daha fazla üretim sağlamak için, Avrupa dahil farklı ülkelerde ortaklıklar yapmaya hazırlanıyoruz". dedi.

'Koronavirüs mutasyona uğrarsa buna hazırız, hemen yeni aşı üretebiliriz'

Dünyanın farklı bölgelerinde aşı çalışmaları devam ederken, merak edilen bir diğer soru da, "koronavirüs mutasyona uğrarsa, aşı etkisini kaybeder mi".

Bu konuda da Moderna şirketi kendinden emin.

SARS-Cov-2 adlı virüsün zaten az da olsa mutasyona uğradığını belirten Bancel, "Aşı için kullandığımız yöntem ve teknoloji, şu anda devam eden mutasyonlardan etkilenmeyen proteinlere odaklanıyor. Fakat henüz daha çok bilmediğini bu virüsün mutasyonu hedeflediğimiz proteinleri de etkileyebilir. Ancak teknolojimizin güçlü yanlarından biri de böylesi bir durum karşısında, klinik çalışmalardan geçmeden sadece 40 gün içinde yeni aşı grupları üretebilmemiz" dedi.

Moderna'nın üst yöneticisi üç test aşamasıyla söz konusu aşının maliyetinin en az 500 bin euro olacağını ifade etti. Aşının endüstriyel yapımı ve dağıtım maliyetinin ise 1 milyar euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

İlk kez mart ayında insan üzerinde denendi

Geçtiğimiz mart ayında, Moderna Therapeutics tarafından geliştirilen aşı ilk kez Seattle’daki Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört kişi üzerinde denenmişti.

Moderna, mRNA-1273 adlı aşı ile bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonu yenmeyi umuyor.

Normalde virüslere karşı yapılan aşılar, zayıflatılmış ya da ölü virüsler kullanılarak geliştiriliyor. Fakat bu yöntemle, aşı Covid-19’a yol açan virüsten yapılmadı. Bunun yerine aşıda, laboratuvar ortamında virüsten kopyalanan genetik kodların küçük bir bölümü kullanıldı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından finanse edilen mRNA-1273, hayvanlar üzerinde testlere gerek görülmeden doğrudan insanlarda denendi.