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İnsanların her adımı takip edilip kayıt altına alınacak... Kalıcı sağlık puanı uygulaması tartışma yarattı
Çin'de cep telefonları için uygulamaya konan yeni sağlık uygulaması puanlama sistemi ile dikkat çekiyor. Hangzhou şehrinde ise bu uygulama daha detaylı bir şekilde kalıcı hale getirilecek. Örneğin, günde 15 bin adım atana 5 puan verilecek, içilen her 5 sigara için 3 puan düşecek... Tıbbi bilgiler de bu uygulamadaki QR koda gömülü olacak. Hangzhou’daki bu plan, insanların adım adım takip edilip, fişleneceği iddiasıyla büyük tartışma yarattı.
İnsanların her adımı takip edilip kayıt altına alınacak... Kalıcı sağlık puanı uygulaması tartışma yarattı
27 Mayıs 2020 08:33 - CNN
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Çin'in doğusunda bulunan Hangzhou şehri, çok tartışılacak bir adım atmaya hazırlanıyor. CNN'de yer alan habere göre Çin'de şubat ayından beri corona virüsü ile mücadele kapsamında bir sağlık puanı uygulaması mevcut. Bu puan kişinin, test sonuçları, virüslü kişilerle temas edip etmediği gibi bilgilerle oluşturuluyor. Ancak Hangzhou şehir yönetimi bunu daha detaylı bir şekilde kalıcı hale getirmek istiyor.

VERİLERİN NASIL ELDE EDİLECEĞİ BELİRSİZ

Kişinin ne kadar egzersiz yaptığı, alkol alıp almadığı, kaç sigara içtiği, yemek alışkanlıkları, uyku düzeni check-up sonuçları ve tıbbi bilgileri, telefon uygulamasındaki QR koda gömülü olacak. Bu bilgiler çerçevesinde herkese 0 ile 100 arasında sağlık puanı verilecek. Örneğin, günde 15 bin adım atan kişi 5 puan kazanırken, içilen her sigara için 3 puan düşecek.

Hangzhou Belediye Sağlık Komisyonu Direktörü Sun Yongrong, yaptığı açıklamada, “Sağlık puanı uygulamasını detaylandırmak ve kalıcı hale getirmek istiyoruz. Şirketler için de ‘grup sağlık puanı' olabilir. Böylece çalışanların günde ne kadar uyudukları, egzersiz yaptıkları, yıllık sağlık kontrollerine girip girmediği, kronik hastalığının durumu takip edilebilir” ifadelerini kullandı. Yongrong, bu verilerin nasıl elde edileceğiyle ilgili detayları ise vermedi.

‘HAYATIMIZ TAMAMEN İZLENECEK Mİ?'

Hangzhou'daki bu girişim, halkın büyük tepkisini çekti. Bu uygulama ile hem insanların fişleneceği hem de gizli kalması gereken tıbbi verilerin paylaşılacağı yönünde eleştiriler var. Çin'in Twitter'ı olan Weibo'dan bir kullanıcı, “Tıbbi geçmiş ve sağlık raporları kişisel gizlilik gerektirir. Sigara kullanmak, içki içmek, yeterince uyumamak sağlık puanını düşürecek. Bu, hayatlarımızın tamamen izleneceği anlamına mı geliyor?” diye yazdı.

AYRIMCILIK ENDİŞESİ

Çin'de şu anki sağlık puanı uygulamasında, puanı düşük olan kişiler kamuya açık alanlara alınmıyor, toplu taşıma kullanamıyor. Salgın sonrasındaki uygulamada, puanı düşük olan kişilere nasıl bir yaptırım uygulanacağı açıklanmadı. Ancak bu insanların örneğin iş başvurusu sırasında ayrımcılığa uğrayacakları endişesi var.

Anahtar Kelimeler:

corona virus saglik puani uygulamasi

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