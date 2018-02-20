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İnsüline benzer hormonlar üreten virüsler keşfedildi
ABD'de bilim insanları, insan hücrelerinde aktif insülin benzeri hormonlar üreten virüsler keşfetti.
İnsüline benzer hormonlar üreten virüsler keşfedildi
20 Şubat 2018 - AA
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Joslin Diyabet Merkezinde görevli bilim insanları, virütik genomik dizilimlerin yer aldığı araştırma verilerini incelerken dört virüsün, insan hücrelerinde aktif insülin benzeri hormonlar üretebildiğini gözlemledi. 

Keşfin, diyabet veya kansere yol açabilen biyolojik mekanizmaların açığa çıkarılmasına ilişkin yeni olasılıklar ortaya koyduğu vurgulandı. Makalenin başyazarı, Türk bilim adamı Emrah Altındiş, "Araştırmamız, mikrobiyal endokrinoloji olarak adlandırabileceğimiz yeni bir sahanın gelişimine yardım edebilir. Bu insülin benzeri virütik peptitlerin, insan ve kemirgen hücrelerini etkilediğini gösterdik." dedi.

İNSÜLİNE BENZEYEN PEPTİTLER KİMYASAL AÇIDAN SENTEZLENDİ 

Joslin ekibinin, balıkları enfekte ettiği bilinen bir aileden gelen bu virüslerin memelilerde aktif olup olmadığını ortaya çıkarmak için Indiana Üniversitesinden Richard DiMarchi ile iş birliği yaptığı, DiMarchi'nin laboratuvarında insüline benzer bu peptitlerin kimyasal açıdan sentezlendiği belirtildi. 

Sentezlenen peptitler (VILPs), insan ve fare hücreleri üzerinde denendi. Deneyler, peptitlerin insan insülininin yanı sıra IGF-1 olarak adlandırılan insülinle yakından bağlantılı reseptörleri bağlayabildiğini kanıtladı. Bilim adamları, reseptörlerin, hücrelere glukozu tutmaları ve büyütmelerini söyleyen kritik proteinler olduğuna dikkati çekti. 

FARELERDE KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRDÜ

Deneylerde ayrıca VILPs'lerin, insan insülini ve IGF-1 tarafından uyarılan hücreler içinde sinyalleşme yollarının hepsini harekete geçirebildiği ve virütik peptitlerin enjekte edildiği farelerin kan şekerinin düştüğü gözlendi. 

Keşifle ilgili makale, PNAS dergisinde yayımlandı. 

Anahtar Kelimeler:

insulin hormon virus

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