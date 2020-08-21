Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İnternet Polikliniği'nde hastalar 'online' muayene ediliyor
KOÜ Hastenesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk "Nisan ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumuna bu uygulamaya başlama isteğimizi bildirdik ve o tarihten itibaren gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinde hastalarımıza WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladık" dedi
İnternet Polikliniği'nde hastalar 'online' muayene ediliyor
21 Ağustos 2020 15:05 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için geliştirdiği "İnternet Polikliniği" hizmetinden 4 bine yakın hasta yararlandı.

Hastane tarafından başlatılan "İnternet Polikliniği Randevusu" hizmetiyle aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri, nisan ayı başından bu yana internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde telefonunda WhatsApp programı yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşüp muayene olabiliyor.

- "Uygulamayı hastaların pandemi sürecinde mağdur olmaması için başlattık"

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere gelmekte sorun yaşayabilecek hasta gruplarının bu süreçte mağdur olmasını istemediklerinden uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Bu doğrultuda hastanelerinde "İnternet Polikliniği Randevusu" sistemini kurduklarını aktaran Cantürk, nisan ayı başlarında sistem üzerinden hasta kabulüne de başladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün koronavirüs vakalarında evde tedavide yeni bir uygulamaya geçileceğini ve hekimlerin "Teletıp" denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacaklarını açıkladığını anımsatan Cantürk, "Bakanımızın bu açıklaması bizi çok mutlu etti, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak nisan ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bu uygulamaya başlama isteğimizi bildirdik ve o tarihten itibaren gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinde hastalarımıza WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladık. Pandemi sürecinde 3 bin 500-4 bin hastamız bu hizmetten yararlandı. Bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Özellikle hastaneye gelemeyecek olan hastalarımızın işlerini daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Kovid-19'la karşı karşıya kalmasını azaltmaya çalışıyoruz. Burada bu işi ilk yapan devlet üniversitelerinden biri, belki de ilki olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kocaeli universitesi kou koronavirus salgin muayene internet poliklinigi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.