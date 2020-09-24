İpek yüz maskeleri, Covid-19’a karşı daha iyi bir koruma sağlayabilir

Tek kullanımlık bir N95 solunum maskesi veya cerrahi maskenin yanı sıra, Cincinnati Üniversitesi en iyi alternatifin ipek yüz maskeleri olduğunu belirtti. Araştırmacıların belirttiğine göre, ipek yüz maskeleri rahat, nefes aldıran ve nemi yok eden bir özelliğe sahip.

Cincinnati Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarından araştırmacılar, birden fazla ipek türü ile birlikte pamuk ve polyester kumaşı test etti.

Araştırmacılar, su damlacıklarını hızlı bir şekilde emen ipeğin, polyester veya pamuktan çok daha iyi bir sonuç verdiğini gözlemlediler. Çalışma bulgularında, ipeğin solunum maskeleri ile birlikte kullanıldığında cerrahi maskelere benzer şekilde performans gösterdiğini, ayrıca yıkanabilir olmasının da ek bir avantaj sağladığı keşfedildi.

Cincinnati’de biyoloji doçenti olan Patrick Guerra, ipek katmanlı maskelerin solunum damlacıklarının nüfuz etmesini ve emilmesini önleyeceğini söyledi. Diğer yapılan çalışmalara göre, artan ipek katmanları filtrasyon verimliliğini de artırıyor. Bu ise ipek malzemenin damlacıkları itip filtreleyebileceği anlamına geliyor.

Guerra, sağlık çalışanlarının hala yeterli düzeyde kişisel koruyucu ekipmana, yani N95 ve diğer temel cerrahi ve solunum maskelerine sahip olmadıklarını belirterek, bu soruna yönelik kritik çözümler aradıklarını da sözlerine ekledi. Guerra ve ekibi, şimdi virüsün ipek ve diğer malzemeler üzerinde ne kadar süre hayatta kaldığını araştırıyor.