iPhone ve iPad tasarımcıları Apple çalışanlarına özel maske üretti

Apple, ofis çalışanlarının koronavirüse karşı korunabilmesi için Apple Face Mask ve Apple Clear Mask isimli iki ürün geliştirerek bunları çalışanlarına dağıttı. Maskeler şimdiye kadar temin edilen bez maskelerin yerini alacak.

IPHONE VE IPAD TASARIMCILARI TARAFINDAN TASARLANDI

Bloomberg’de yer alan habere göre maskeler tamamen Apple tarafından tasarlanarak üretilmiş. Şirketin iPhone ve iPad tasarımıyla uğraşan mühendislik ve endüstriyel tasarım ekibi maskelerin tasarımında yer almış.

SAĞLIK PERSONELLERİNDEN İLHAM ALINDI

Apple sağlık personellerinin koruyucu ekipmanlarını araştırarak benzer materyallerden faydalanarak bu maskeleri üretti.

Yayınlanan rapora göre Apple Face Mask isimli ürün 5 defaya kadar yıkanarak tekrar kullanılabiliyor.

Diğer yandan Apple Clear Mask isimli ürün ise tamamen transparan bir cerrahi maske şeklinde. Amerikan İlaç ve Gıda Başkanlığı tarafından onaylanan ilk transparan maske olmuş. Transparan tasarımı sayesinde maskeyi takan kişinin ağız hareketleri görülebiliyor.

Apple’ın bu yeni maskeleri önümüzdeki haftalarda çalışanlarına dağıtacağı belirtildi. Ancak transparan modelin ne zaman sunulacağı henüz net değil.