Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone ve iPad tasarımcıları Apple çalışanlarına özel maske üretti
Apple, yüz koruyucular üreterek Nisan ayında hastane ve diğer kurumlarda ihtiyacı olan personellere dağıtmıştı. Şimdi de Apple’ın iPhone ve iPad tasarım ekipleri iki yeni yüz maskesi geliştirdi.
iPhone ve iPad tasarımcıları Apple çalışanlarına özel maske üretti
10 Eylül 2020 11:17 - Haber7
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Apple, ofis çalışanlarının koronavirüse karşı korunabilmesi için Apple Face Mask ve Apple Clear Mask isimli iki ürün geliştirerek bunları çalışanlarına dağıttı. Maskeler şimdiye kadar temin edilen bez maskelerin yerini alacak.

IPHONE VE IPAD TASARIMCILARI TARAFINDAN TASARLANDI

Bloomberg’de yer alan habere göre maskeler tamamen Apple tarafından tasarlanarak üretilmiş. Şirketin iPhone ve iPad tasarımıyla uğraşan mühendislik ve endüstriyel tasarım ekibi maskelerin tasarımında yer almış.

SAĞLIK PERSONELLERİNDEN İLHAM ALINDI

Apple sağlık personellerinin koruyucu ekipmanlarını araştırarak benzer materyallerden faydalanarak bu maskeleri üretti.

Yayınlanan rapora göre Apple Face Mask isimli ürün 5 defaya kadar yıkanarak tekrar kullanılabiliyor.

Diğer yandan Apple Clear Mask isimli ürün ise tamamen transparan bir cerrahi maske şeklinde. Amerikan İlaç ve Gıda Başkanlığı tarafından onaylanan ilk transparan maske olmuş. Transparan tasarımı sayesinde maskeyi takan kişinin ağız hareketleri görülebiliyor.

Apple’ın bu yeni maskeleri önümüzdeki haftalarda çalışanlarına dağıtacağı belirtildi. Ancak transparan modelin ne zaman sunulacağı henüz net değil.

Anahtar Kelimeler:

saglik personelleri apple face mask iphone ipad koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.