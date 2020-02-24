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Irak, İranlıların ülkeye giriş yasağını 15 gün daha uzattı
Irak yönetimi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İranlıların ülkeye girişine getirilen yasağı 15 gün daha uzattı
Irak, İranlıların ülkeye giriş yasağını 15 gün daha uzattı
24 Şubat 2020 - AA
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BAĞDAT  -  Irak Sınır Geçiş Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için İranlıların ülkeye girişine yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığı belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu yasak kararının uzatılmasının hükümete bağlı Kovid-19 Kriziyle Mücadele Hücresi ve Irak'taki İran Büyükelçiliği ile yapılan toplantının sonunda alındığı kaydedildi. 

Adını vermek istemeyen bir yetkili, karardan diplomatik pasaport sahiplerinin istisna tutulacağını ve 48 saat içinde uçak seferleriyle ilgili yeni bir tavır takınılacağını söyledi. 

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

Anahtar Kelimeler:

irak kovid-19

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