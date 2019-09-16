Irak Sağlık Bakanı istifasını başbakana sundu

IRAK - Alvan, Başbakan Abdulmehdi'ye hitaben yazılan ve Irak medyasında yer alan istifa mektubunda, görevi sırasında birtakım engellerle karşılaştığını ve şantaja uğradığını belirtti.
Bu sebeplerden dolayı görevini sürdüremeyeceğini ifade eden Alvan, istifa dilekçesini Abdulmehdi'ye sundu.
Alvan'ın, Şubat 2018'de yine aynı gerekçelerle sunduğu istifası Abdulmehdi tarafından reddedilmişti.
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