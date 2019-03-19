Irak Sağlık Bakanı'nın 'işine karışılması ve baskı' istifası kabul edilmedi

Irak Sağlık Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanı, kendisine uygulanan haksız baskı, işine karışılması ve işini yapmasına engel olunmasından dolayı bir ay önce istifasını Başbakan Adil Abdulmehdi'ye sundu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bakanın istifasının kabul edilmediği, Başbakan ve bazı siyasi grup liderlerinin bakanın görevinde kalmasından yana olduğu kaydedildi.
Irak'ta bazı medya organlarında dün, Sağlık Bakanının istifa ettiği yönünde haberler yer almıştı.
Adil Abdulmehdi'nin 25 Ekim'de kurulan hükümet kabinesinde yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları henüz doldurulamadı.
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