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Irak’ta kara mantardan ilk can kaybı
Irak’ta kara mantar kaynaklı ilk ölüm kaydedilirken, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “bulaşıcı hastalık değil” denildi.
Irak’ta kara mantardan ilk can kaybı
01 Haziran 2021 16:02 - İHA Abdulkadir Hacıoğlu
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BAĞDAT - Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde hayatını kaybeden bir kişide kara enfeksiyonu (mukormikoz) tespit edildi. Hastanın ölüm nedeni rapora da kara mantar olarak yansıdı. Kara mantardan ilk can kaybının görülmesi ve 4 ayrı daha vakanın kaydedilmesi üzerine açıklama yapan Irak Sağlık Bakanlığı Basın Ofisinden Ruba Felah, söz konusu hastalığın bulaşıcı olmadığını belirtti. Kara mantar hastalığının korona virüs salgını öncesi bulunduğunu ifade eden Felah, hastalığının çok nadir bir mantar türü hastalığı olduğunu dile getirdi. Felah, “Kara mantar toprakta, çürüyen bitkilerde, hayvan gübresinde ve hijyensiz kimselerde bulunur. Hastalık, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olmayanları fazla etkilemez” dedi.

Mukormikoz (kara mantar) nedir

Bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz, çok nadir görülüyor. Hastalık genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Sinüs, beyin ve akciğerleri etkileyen kara mantar, diyabet hastalarında veya kanser ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

irak kara mantar irak saglik bakanligi mumormikoz

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