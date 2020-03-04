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Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Irak'ta ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
04 Mart 2020 - AA
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İSTANBUL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün Kovid- 19 taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.  

IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi.  

Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.

Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

irak kurt bolgesel yonetimi kovid- 19

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