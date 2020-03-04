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Irak'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyeye çıkarıldı
Irak'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor
Irak'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyeye çıkarıldı
04 Mart 2020 - DHA
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SİLOPİ,(Şırnak)- Türkiye'den Irak'a açılan iki gümrük kapısından biri olan ve 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, 2 taraflı geçişlere kapatılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' alarmı devam ediyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, bugün 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Irak üzerinden yurda giriş yapan Türk vatandaşları, önce termal kameradan geçirilip ardından gümrük girişinde kurulan sahra hastanesine yönlendirildi. Onlarca sağlık personeli, ambulans ile UMKE ekibinin, eldiven, maske ve dezenfektan kullanarak kontrolden geçirdiği Türk vatandaşları, daha sonra yurda giriş yapabildi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen Irak ve diğer ülke vatandaşları ise sadece çıkış izni verilen yabancı plakalı araçlarla Irak'a geçebiliyor. Habur Sınır Kapısı'ndaki tır şoförlerinin bekleyişi de sürüyor. Tır şoförlerinin, yüklerini gümrük sahası içerisinde, Irak'tan gelecek tırlara devredecekleri öğrenildi. Tır şoförü Nurettin Hakiboz, temel ihtiyaçlarını gideremediklerin belirterek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu anlatan şoför Mehmet Alkış da yaşadıklarının kendilerini maddi yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

Belediyeden şoförlere çorba ikramı

Öte yandan Başverimli Belde Belediyesi, tır parkında bekleyişleri süren yaklaşık 2 bin 500 şoföre çorba ikram  etti. Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Anahtar Kelimeler:

irak habur sinir kapisi koronavirus

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