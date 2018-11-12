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Irak'ta sağlıkta şiddet artıyor: Doktorlar ülkeyi terk etmeye başladı
Irak'ın Kerkük kentindeki sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan çalışanlara yönelik şiddetin arttığı belirtildi.
Irak'ta sağlıkta şiddet artıyor: Doktorlar ülkeyi terk etmeye başladı
12 Kasım 2018 - AA
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Kerkük Valiliği ve Uluslararası Kızılhaç örgütü Kerkük bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen bir panelde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçme arayışları ele alındı. 

Kerkük Sağlık Müdürü Veli Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet özellikle son yıllarda artmaya başladı.'' dedi.

Sadece Kerkük'te değil Irak genelinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tehdit ve fiziki saldırıların artmasının endişe verici olduğuna dikkati çeken Kerim, ''Devletten çalışanlarımızı korumasını istiyoruz. Devlet hastanelerinde çalışanları koruyan her hangi bir güvenlik personeli bulunmamaktadır.'' şeklinde konuştu. 

Basının desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kerim, ''Basının da desteğine ihtiyacımız var. Hep hasta ve refakatçıları mağdur gösteriliyor. Halbuki günlük olarak doktor ve diğer sağlık personelimiz saldırıya uğruyor.'' ifadesini kullandı. 

''Doktorlar ülkeyi terk etmeye başladı''

Sürekli şiddete maruz kalmalarından dolayı çok sayıda doktorun memleketi terk etmeye başladığını belirten Kerkük Çocuk Hastanesi Müdürü Şahin Köprülü, ''Hasta tedavilerinde ortaya çıkan birtakım aksaklıklardan dolayı bazı doktorlar hasta yakınları tarafından ölüm tehditleri almaları üzerine ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.'' şeklinde konuştu. 

Ülkenin aşiret yapısının ağır bastığı bazı güney kentlerinde hastası vefat eden insanların ölüm karşılığında doktorlardan para aldıklarını da belirten Köprülü, trafik kazalarında yaralanan, doğum sırasında annesi veya bebekleri vefat eden hasta yakınlarının doktorlardan büyük miktarda para aldıklarını söyledi. 

Devletin mutlaka bu çirkin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Köprülü, aksi takdirde sağlık çalışanları tarafından eylem yapılacağını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet veli kerim

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