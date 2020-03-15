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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil
15 Mart 2020 18:52 -
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İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest." dedi.

Bazı şehirlerde "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri 

Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söylese de dün bazı şehirlerden "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, dün yaptığı açıklamada, eyaletin virüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek, market, bakkal, fırın, kasap, manav ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin faaliyetinin de yasaklandığını kaydetmişti.

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, dün eyalette Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

Zarif: ABD yaptırımları Kovid-19 ile mücadeleye engel

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov arasında yapılan telefon görüşmesinde, virüsle mücadele konusu ele alındı.

Zarif, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını eleştirdiği görüşmede, "ABD’nin tek taraflı zalimce yaptırımları, İran’ın tehlikeli bir salgın olan yeni tip koronavirüsle mücadelesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. İran ve dünya, bu ağır süreci de aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

iran ruhani karantina

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