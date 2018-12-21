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İran ile Türkiye arasında tıp ve sağlık alanında anlaşma imzalandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısını gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi
İran ile Türkiye arasında tıp ve sağlık alanında anlaşma imzalandı
21 Aralık 2018 -
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 İki ülke arasında beşincisi düzenlenen YDİK toplantısı kapsamında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve İran Dışişleri Bakanı Muhammet Cevat Zarif, sağlık ve tıp alanlarında mutabakat zaptına imza attı.

Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülkenin sağlık hizmetleri sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık istatistikleri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, sağlık hizmetleri sunumunda evrensel sağlık kapsayıcılığı, sağlık bilimleri ve sağlık araştırmaları, hastane yönetimi ve sağlık hizmetlerinde ödeme sistemleri, sağlık sistemi, hastane akreditasyonu ve klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesi, organ-doku nakli ve kan transfüzyonu, acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve afetlerde sağlık hizmetleri işbirliği, ilaç, eczacılık ve tıbbi cihazlar, sağlık alanında insan kaynakları kapasitesinin artırılması, sağlık turizmi ve sağlık çalışanlarının kısa süreli eğitimi konularında tecrübe paylaşımı ve işbirliği yapılması mümkün olacak. Anlaşma kapsamında heyet, uzman ve sağlık çalışanlarının karşılıklı değişimi ve ortak çalışma projelerin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi hasan ruhani fahrettin koca

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