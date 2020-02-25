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İran koronavirüsle mücadele ediyor, fırsatçılar maske stokluyor
İran'ın başkenti Tahran'da karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildi
İran koronavirüsle mücadele ediyor, fırsatçılar maske stokluyor
25 Şubat 2020 - AA
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ANKARA - İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını ile  mücadele eden ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış, bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5,5 milyonun üzerinde maske ele geçirildiğini belirtti.

Olayla irtibatlı 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Rahimi, sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrikanın da kapatıldığını kaydetti.

Rahimi, "Ele geçirilen stoklanmış maskeler, halka dağıtılmak üzere tıp fakültelerine gönderilecek." dedi. 

İran'daki koronavirüs vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, tespit edilen vaka sayısının ise 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi de kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, maskelerin stoklandığına ilişkin haberler üzerine, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalı. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paraya göz dikilmemelidir." diye konuşmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.  

Anahtar Kelimeler:

maske tahran kovid -19 koronavirus

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