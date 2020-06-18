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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede bir yıl sürebileceğini söyledi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
18 Haziran 2020 14:47 - AA
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede bir yıl sürebileceğini söyledi.

"Hamshahrionline" haber sitesine göre Herirçi, "Ülkede Kovid-19 salgının bir yıl sürmesi ve virüs kaynaklı ölümlerin devam etmesi öngörülüyor." dedi.

Virüse karşı kısa sürede bir ilacın bulunmasının beklenmediğini belirten Herirçi, "İlacın bulunması ve halka sunulması en az 2 yıl sürer. Bulunsa bile 80 milyona yetecek sayıda ilaç kısa bir sürede üretilemez." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını açısından ülkedeki 10 eyaletin yüksek riskli olduğunu kaydeden Herirçi, bulaşın stabil bir şekilde devam etmesinin insanların sosyal davranışlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Düğünde 57 kişiye Kovid-19 bulaştı
Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki bir düğünde 57 kişiye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nuruziyan, "Sirik ilçesinde bir düğünde 57 kişi Kovid-19'a yakalandı. İnsanlar düğün ve cenaze gibi merasimlerden uzak durmalı." dedi.

Nuruziyan, Hürmüzgan'da şu ana kadar Kovid-19'dan 147 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından kısa sürede ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 272'ye, vaka sayısı 197 bin 647'ye yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

iran kovid-19 iran saglik bakan yardimcisi irec herirci

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