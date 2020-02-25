İran Sağlık Bakan Yardımcısında koronavirüs görüldü, halka 'evden çıkmayın' çağrısı yapıldı

Türkiye'nin komşusu İran'da Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı İranlılara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 2 bin üzerinde insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgını Türkiye'nin kapısına dayandı. Komşumuz İran'da ilk olarak Kum kentinde görülen koronavirüs vakasında ölü sayısı 16'ya yükselirken vaka sayısı ise 70'e yaklaştı.

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"Evinizden çıkmayın"

İran'da Sağlık Bakanlığı, salgının önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Geçtiğimiz gün yapılan seçimlere katılımın da düşük olduğu İran'da Bakanlık vatandaşlarına koronavirüsten korunmak için "Evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaptı