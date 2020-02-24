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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, ülkenin herhangi bir şehrinde karantina uygulamasını hayata geçirmek istemediklerini söyleyerek, ”Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir” dedi
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir
24 Şubat 2020 - İHA
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TAHRAN - İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrec Herirçi ve Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, koronavirüsü salgını konusunda ortak basın açıklaması yaptı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Herirçi, ülke genelinde koronavirüsü nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 59 ile 64 arasında olduğunu söyleyerek, "Kesin sayı önümüzdeki saatlerde netlik kazanır” dedi.

Bazı İran medya kuruluşlarının Kum milletvekili Emir Abadi’ye dayanarak verdiği "50 ölü" sayısını kesin olarak yalanlayan Sağlık Bakanı Sözcüsü, ”Eğer bu sayının yarısı dahi doğru olursa görevimden istifa ederim” ifadesini kullandı. İran’ın herhangi bir şehrinde karantina uygulaması istemediklerini vurgulayan Sözcü, ”Karantina uygulamaları birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemlerdir” dedi.

"Konuyu siyasileştirmekten kaçınalım"

İran’da artan koronavirüsü salgınına ilişkin açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise korona salgınının siyasileştirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, ”Şu an hepimizin dayanışma halinde Sağlık Bakanlığının yanında olması gerekir. Konuyu siyasileştirmekten kaçınalım” dedi. Ülke genelindeki maske tedarik sorununa karşı hükümet olarak piyasaya maske süreceklerini belirten Rebii, yarın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani denetiminde korona virüsü ile ilgili komitenin toplanacağı haberini verdi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 64, ölü sayısının ise 12 olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

iran irec herirci koronavirus

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