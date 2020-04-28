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İran'da 100'den fazla sağlık personeli COVID-19'dan hayatını kaybetti
İran'da 100'den fazla sağlık personelinin koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'da 100'den fazla sağlık personeli COVID-19'dan hayatını kaybetti
28 Nisan 2020 13:45 - AA
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Danışmanı Serdar Nasrullah Fethiyan, COVID-19 salgınıyla mücadele eden sağlık personeli arasındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Virüsün ülkede ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana 150 bin sağlık personeli ve 64 sağlık bilimleri üniversitesinin salgınla mücadelede seferber olduğunu dile getiren Fethiyan, "Tıp camiası bir kez daha alnının akıyla vatandaşa hizmet etti ve bu yolda 100'den fazla şehit verdi." dedi.

İran'da ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti.

COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 877 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 90 bini aştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 saglik personeli tip sehitleri gorev sehidi

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