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İran'da 2 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran'da 2 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19 Şubat 2020 -
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 iran

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