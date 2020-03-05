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İran'da 300 bin kişiyle koronavirüs seferberliği
Salgının en çok görüldüğü eyaletlerde görev alacak sağlık ekipleri, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunacak
İran'da 300 bin kişiyle koronavirüs seferberliği
05 Mart 2020 - AA
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ANKARA  - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plana ilişkin bilgi verdi.

Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, "Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz." dedi.

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 4 bölgede çalışmalar başladı

Sağlık taramasının ilk etapta koronavirüsün en çok görüldüğü 4 bölgede başladığını açıklayan Bakan Nemeki, taramanın ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Nemeki, Kovid-19'la mücadelenin ilk zamanlara göre daha sistematik yürütüldüğünü ve hafta sonuna kadar ülkedeki laboratuvar sayısının 40'a yükseleceğini sözlerine ekledi.

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