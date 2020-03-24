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İran'da 6 yaşındaki çocuk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran’ın Kuzey Horasan eyaletinde 6 yaşında bir çocuk, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da 6 yaşındaki çocuk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
24 Mart 2020 11:40 - İHA
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Kuzey Horasan Tıp Bilimleri Üniversitesi Halka İlişkiler Sorumlusu Ahmet Haşimi, son 24 saat içerisinde Kuzey Horasan eyaletinde 189 kişinin korona virüse yakalandığını ve 19'unun hayatını kaybettiğini söyledi. İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin yaş oranının 60 olduğunu belirten Haşimi, "Hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında bir çocuk da var" dedi. Haşimi, Kuzey Horasan eyaletinde şüpheli ölümler de olduğunu vurgulayarak, "Bu ölümlerin korona virüs nedeniyle olup olmadığını yapılan testler sonucu öğrenebileceğiz" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten ölenlerin sayısı bin 812, vaka sayısı ise 23 bin 49 olarak açıklandı.

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