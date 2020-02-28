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İran'da 'corona virüs' paniği büyüyor! Ölü sayısı 34
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısını paylaştı
İran'da 'corona virüs' paniği büyüyor! Ölü sayısı 34
28 Şubat 2020 - İHA
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İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı.

Çin dışında Covid-19’un İran’da hızla yayılması üzerine panik olan halk, temel tüketim ürünleri ve temizlik malzemeleri depolamaya yöneldi. Vatandaşlar alışveriş merkezleri, parklar, sinema ve diğer kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışırken, ülkede sokaklar hızla boşalmaya başladı. Halk dışarıda maske ve eldiven takarak dolaşırken, maske ve dezenfekte malzemelerine talep arttı. Ülkedeki eczanelerde bu ürünleri bulmak nerdeyse imkansız hale geldi.

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: VİRÜS DAHA DA YAYILACAK

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Covid-19’un önümüzdeki günlerdeki yayılma eğilimini daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Cihanpur, vatandaşların evde kalmasının ve kalabalık ortamlardan uzak durmasının virüse karşı alınabilecek en etkili tedbir olduğunu söyledi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 34'E, VAKA SAYISI 388'E YÜKSELDİ

İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde 143 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini, bu virüsü taşıyan kişi sayısının 388 yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, 8 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölen kişi sayısının 34’e çıktığını duyurdu.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI 17’YE, VAKA SAYISI 655’E YÜKSELDİ

Avrupa’da ise Covid-19’un yayılma noktası olarak görülen İtalya’da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiği bildirildi. Öte yandan vaka sayısının ise 655’e yükseldiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran vaka

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