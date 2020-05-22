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İran'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üstüne çıktı
İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı Hüsrevniya, ülkede son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek, özellikle Huzistan gibi sağlık imkanlarının zayıf olduğu bölgelerin durumuna dikkati çekti.
İran'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üstüne çıktı
22 Mayıs 2020 15:30 - AA
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İran Dahiliye Uzmanları Derneği Başkanı İrec Hüsrevniya, son günlerde bazı bölgelerde Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Vakalarda bir miktar artışın öngörülerden uzak olmadığını söyleyen Hüsrevniya, "Bununla birlikte şu an vaka sayılarındaki tırmanış endişe verici." ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki vakaların önemli bir kısmının Huzistan'da görüldüğüne işaret eden Hüsrevniya, "İran'da Kovid-19 hasta sayısındaki artış temel olarak salgının hızla yayıldığı Huzistan eyaletindeki vaka sayılarıyla ilişkili." dedi.

Bunun yanı sıra günlük test sayılarındaki artışın da vaka sayılarına yansıdığını dile getiren Hüsrevniya, "Daha önce birçok hastaya test yapılmıyordu ancak son zamanlarda şüpheli hastalar da testten geçmeye başladı." bilgisini verdi.

Hüsrevniya, ülkede test sayısına göre vaka oranının ise yüzde 20 civarında olduğunu belirtti.

Huzistan eyaleti başta olmak üzere vaka sayılarının arttığı bölgelerdeki sağlık imkanlarının yetersizliğine de dikkati çeken Hüsrevniya, "Ekonomik sorunlar, düşük gelir ve düşük alım gücü de vaka sayılarının artmasının nedenleri arasında. Bununla birlikte hükümet de bu bölgelerdeki sağlığa çok fazla önem vermiyor." dedi.

Hüsrevniya, ayrıca, salgının bazı bölgelerde daha geç yayılmaya başlamasının bugünkü tablonun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabileceğini belirterek, vakalarda artış görülen bölgelerde virüse karşı önlemlerin ciddiye alınmadığını ifade etti.

İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 249’a yükseldi

Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üstüne çıktı
İlk vakanın 19 Şubat'ta görüldüğü İran'da bir süre düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, son günlerde yeniden artmaya başladı. 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük Kovid-19 vaka sayısı, son birkaç gündür yeniden 2 binin üstüne çıktı.

Ülkede virüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti, enfekte olanların sayısı da 131 bini aştı.

İran Sağlık Bakanlığı, başta Huzistan olmak üzere Sistan-Beluçistan, Loristan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde hasta sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 iran

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