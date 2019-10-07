İran'da hastanede enjektörle HIV bulaştırıldı: HIV bulaşan kişiler ücretsiz olarak tedavi edilecek

İRAN - İddiaya göre, İran’ın Lurdigan şehrinde sağlık görevlileri, kullandıkları enjektör nedeniyle 300 kişiye, AIDS’e yol açan HIV bulaştırdı.

Binlerce kişi sağlık kuruluşlarının önünde eylem yaptı. Eylemciler yetkililerin istifasını istedi. Polis, öfkeli kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, suçlamaları soruşturmak için heyet gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Sayid Namaki de yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, HIV bulaşan kişileri ücretsiz olarak tedavi edeceklerini söyledi.