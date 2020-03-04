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İran'da hükümet yetkililerine yurt dışı yasağı getirildi
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınını önleme kapsamında hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkışını yasakladı
İran'da hükümet yetkililerine yurt dışı yasağı getirildi
04 Mart 2020 - AA
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ANKARA  - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önleme amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı. 

Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi. 

İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 iranda

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