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İran'da ikinci dalga endişesi: Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar yeniden artıyor
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 7 bin 677'ye yükselirken, vaka sayısı 146 bin 668'e çıktı.
İran'da ikinci dalga endişesi: Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar yeniden artıyor
03 Haziran 2020 18:20 - Euronews
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Mayıs'ın başında günlük vaka sayısı 800'lere kadar düştükten sonra son bir haftadır açıklanan vaka sayısının 2 binlerin altında olmaması ülkede ikinci dalga endişesi doğurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, can kaybının 7 bin 677'ye yükseldiğini, toplam vaka sayısının ise 146 bin 668'e ulaştığını belirtti.

Virüse yakalananlardan 2 bin 547'sinin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 114 bin 931 olduğunu söyledi.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette vaka sayılarında artış görüldüğünü ifade eden Cihanpur, "Rezevi Horasan, Batı ve Doğu Azerbaycan, Loristan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Mazenderan ve Kirman ile Sistan-Beluçistan'ın bazı bölgeleri de yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor." dedi.

Salgının yayılma hızının arttığı eyaletlerde kısıtlama kararları alınabilir

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, özellikle Huzistan eyaletinde salgının yayılma hızının ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Herirçi, "Maalesef Kirmanşah ve Mazenderan'da da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu eyaletlerdeki insanlardan sosyal mesafe kurallarına ve kişisel sağlık protokollerine uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı, salgının kontrol altına alınması için bu eyaletlerdeki yerel yetkililerin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin izni doğrultusunda bölgesel kısıtlama kararları alabileceğini hatırlattı.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, ülkede tedbirlerin gevşetilmesinin üzerine bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle son günlerde yeniden artış eğilimine girdi. İran'da 25 Mayıs'ta günlük can kaybı 34'e kadar inmişti.
 

Anahtar Kelimeler:

iran vaka sayisi

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