SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da ilaç ve gıda sıkıntısı kapıda
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısının baş gösterebileceğini söyledi
İran'da ilaç ve gıda sıkıntısı kapıda
11 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısının baş gösterebileceğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Haşmetullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Eğer İranlı yöneticiler, halkın yemek yemesini istiyorsa ABD'yi dinlemelidirler" sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımlarla küçük ve zayıf bir İran hedeflediğini fakat söz konusu yaptırımların halkın birlik ve beraberliğini güçlendireceğini ifade eden Haşmetullah, "İlaç sektöründeki sıkıntı şimdiden kanser ve kronik hastalıklarla ilgili ilaçlarda başladı. Ülkede ilaçların yüzde 90'ı üretiliyor. Yüzde 5 ila 10 arasında ilaç yurt dışından ithal ediliyor. Bankacılık sistemindeki yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sektöründe sıkıntılar yaşanabilir." dedi.

Washington yönetiminin söz konusu girişimleriyle İran halkını devletinden ayırmayı arzuladığını dile getiren Haşmetullah, ABD'nin bu hedefine ulaşamayacağını ifade etti.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise yaptırımların hedefinin İran halkı değil rejimi olduğunu ve bu nedenle ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

iranda ilac gida sikintisi kapida

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
beyin araştırmalarıantibiyotik direnci ilac bilincini gelistirme ve akilci ilac dernegi prof. dr. ismail balikİran'da ilaç gıda sıkıntısı kapıdailaç ruhsatlandırma fahrettin koca dolar kuruturk toraks dernegi vodafone 40 sidete hayirtüp bebek donasyon doktortbmm Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunyara izi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.