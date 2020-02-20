İran'da koronavirüs endişesi, halk eldiven ve maskeyle geziyor

TAHRAN- Başkent Tahran'a yakın mesafede bulunan Kum kentinde virüs için kontroller sıklaştırıldı ve iki hastane karantina için hazırlandı. Kum’da bugün öğleye kadar eğitim veren okullar tatil edildi.

Öte yandan, bugün Kum ve Arak kentlerinde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alınan biri doktor üç İran vatandaşında daha Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı beşe yükseldi.

İki kişinin ölmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu. Merkeze, Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisi katılacak.

AA ekibi, başkent Tahran'da ABD yaptırımları, düşürülen Ukrayna uçağı, ekonomik kriz ve diğer birçok sorundan sonra ölümcül virüsle karşı karşıya kalan vatandaşlara koronavirüsle ilgili mikrofon uzattı.

Zehra Ahmedi, hastalıktan iki gün önce haberdar olduğunu ve yetkililerin halka detaylı bilgi vermesi gerektiğini dile getirerek, "Bu hastalığın hiçbir aşısı yok. O yüzden eldiven ve maske takıyoruz. Halk bilinçlendirilmeli ve iyi önlemler alınmalıdır. Bu hastalıktan çok endişeliyim çünkü bütün dünyaya yayılmış durumda. Aşısı olmadığı için de tehlikeli." diye konuştu.

"Toplu mekanlara ve kalabalık yerlere daha az gideceğim"

Rıza Celili de virüsten dün haberdar olduğunu ve iki kişinin hayatını kaybettiğini öğrenince sağlık kurallarına daha fazla riayet etmeye başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Maske takıyorum. Daha az dışarı çıkacağım. Toplu mekanlara ve kalabalık yerlere daha az gideceğim. Virüsün önlenmesi için yapılan uyarılara uyacağım. Bu hastalıktan ciddi olarak endişeliyim. Çünkü bu hastalık çok tehlikeli. Hastalığın ilacı da şu ana kadar bulunmuş değil. Sadece İran'da değil, dünyanın hiçbir yerinde bulunmuş değil. Bir İranlı olarak bu hastalıktan yüzde yüz endişeliyim."

"Umumi mekanlarda bir yere dokunmamaya çalışıyorum"

Bir diğer vatandaş Zeyneb Ferabadi ise koronavirüs nedeniyle özellikle filtreli maske kullandığını ve sık sık ellerini yıkadığını ifade ederek, "Umumi mekanlarda da virüsün bulaşmaması için bir yere dokunmamaya çalışıyorum. Bu hastalıktan çok endişeliyim. Kızım için korkuyorum. Elimden gelen bu basit kurallara riayet etmektir." dedi.