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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi
16 Nisan 2020 13:32 - AA
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 can kaybi iran

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