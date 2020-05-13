İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1958 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 783'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 112 bin 725'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 89 bin 428 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Endonezya’da Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış kaydedildi

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte 689 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 15 bin 438’e yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 21 artarak 1028’e, iyileşenlerin sayısının ise 224 artarak, 3 bin 287’ye çıktığını ifade etti.

Vakalar, başkent Cakarta’da 5 bin 554’e, Doğu Cava’da 1772’ye, Batı Cava’da 1556’ya ve Bali’de 332’e ulaştı.

Bangladeş'te Kovid-19 vaka ve ölümlerinde en fazla günlük artış kaydedildi

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ve virüs kaynaklı ölümlerde şimdiye kadarki en fazla günlük artış yaşandı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1162 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 17 bin 822'ye yükseldiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 8 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı ölüm sayısının 269'a çıktığı belirtildi.

Son can kayıpları, salgının başlamasından bu yana ülkedeki en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Bangladeş'te bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulan 3 bin 361 kişinin iyileştiği kaydedilirken, virüse yakalanan 14 bin 192 kişinin ise tedavisi devam ediyor.