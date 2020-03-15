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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 988'e yükseldi
Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 16 bin 169'e ulaştı
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 988'e yükseldi
17 Mart 2020 14:06 - AA
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İSTANBUL - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran

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