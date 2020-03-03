İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı yükseliyor: 77

Tahran-İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi son bir gün içinde 835 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, virüsü taşıyan kişi sayısının 2336’ya yükseldiğini söyledi. Hastalığa yakalanan 435 kişinin iyileşmeyi başardığı ifade edildi. Virüsün en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Tahran ve Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ve Kum illeri geliyor.

23 vekilde tespit edildi

İran Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Mısri, milletvekilleriyle yapılan halk görüşmelerinin geçici olarak askıya alındığını aktardı.

Yargı Başkanı Danışmanı öldü

İran medyası Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmet Toyserkani’nin yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.