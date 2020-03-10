İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşti

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Rektör Kadir, virüsü yendi.
Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü.
Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.
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