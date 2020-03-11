Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da koronavirüsle etkin mücadele edilemiyor
İranlılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gerekli ilaç, maske, eldiven ve dezenfeksiyon malzemelerinin yeteri kadar bulunmaması nedeniyle Tahran yönetimini eleştiriyor.
İran'da koronavirüsle etkin mücadele edilemiyor
11 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İRAN-Tahran'da yaşayan sağlık çalışanı Meryem Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Piyasada maske ve eldiven zor bulunuyor. Eğer bu sektörde çalışmasaydım, ben de bulamazdım. Özel hastaneler hasta kabul etmiyor. Halk sınırlı sayıdaki devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor." dedi.

İranlı Mahmud Yakubiyan ise Kovid-19'la nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili halkın yeteri kadar bilgilendirilmediğini söyledi.

Yakubiyan, "Bilgilerimiz daha çok radyo ve televizyondan duyduklarımızla sınırlı. Virüsle mücadelede kullanılan araç gereçler karaborsaya düştü. Karaborsacıların tutuklandığı söyleniyor. Buna rağmen hala piyasada maske ve dezenfeksiyon maddesi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Virüsün ilk görüldüğü şehirlerin karantinaya alınmaması krizin büyümesine neden oldu." diye konuştu.

- "HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN ÖZEL BİR EĞİTİM VERİLMİYOR"

Çarşıda dezenfeksiyon jeli almak için dükkanları dolaşan Fatma Alizade ise, "Jeli çok zor buldum. Filtreli maskeyi ise çok pahalıya satın alabildim. Neden maske ve eldiven kuyruğunda bekliyoruz? Bu olacak iş değil. Hastalıktan korunmak için özel bir eğitim verilmiyor. Sadece ellerinizi yıkayın diyorlar. Jel olmayınca elimizi nasıl yıkayalım." şeklinde konuştu.

Kalabalık ortamlardan uzak durduğunu dile getiren Tahranlı Emir Muhtar Turabi de "Eve aldığım her şeyi önce dezenfekte ediyorum. Maske ve dezenfeksiyon maddeleri piyasada yok. Ülkenin kuzeyinde koronavirüs nedeniyle her gün birçok kişi ölüyor. Devlet daha fazla şeyler yapmalı." dedi.

Ekonomik yaptırımların koronavirüsle mücadeledeki etkisine ilişkin soruyu ise Turabi, "İran'a 40 yıldan bu yana yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımları delmenin yollarını öğrendik. Bu nedenle yaptırımların çok da etkisi yok. Fakat ilaçlar bir sınıfın elinde bulunuyor. Adli makamlar bu konuya eğilmeliler." şeklinde cevapladı.ABD yaptırımları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle uzun zamandır ekonomik sıkıntılar içinde olan İran'da alış-verişin canlandığı Nevruz Bayramı'na günler kala, ülkede koronavirüsün baş göstermesi piyasaları olumsuz etkiliyor.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

iran kovid-19 saglik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
12/03-15/0315. Uludağ Nöroloji GünleriNÖROLOJİBURS
12/03-15/03Uludağ 2020 KBB GünleriKULAK-BUR...BURS
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.